ХАМАС заявляет о приверженности соглашениям и требует надавить на Израиль

Представитель палестинской террористической организации ХАМАС Хазэм Касим заявил в интервью катарскому телеканалу "Аль-Арабия" заявил, что продление первого этапа сделки по освобождению заложников будет вынесено на переговоры лишь после того, как Израиль освободит 602 заключенных, выпуск которых из тюрем был приостановлен из-за многочисленных нарушений со стороны ХАМАСа.

ХАМАС, напротив, утверждает о своей приверженности условиям соглашения, называет подмену тела Шири Бибас останками неопознанной арабки "технической ошибкой", и требует немедленного освобождения заключенных. Требование прекратить унизительные и жестокие "праздничные церемонии", которыми ХАМАС сопровождает освобождение заложников, как живых, так и мертвых, террористы игнорируют

Хазэм Касим заявил, что "Израиль при поддержке США нарушает условия сделки" и потребовал вмешательства посредников с тем, чтобы добиться гарантий выполнения Израилем соглашения.

Напомним, в ночь на 23 февраля канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовала следующее заявление: "Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАСа, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников, и их циничное использование в пропагандистских целях, решено отложить освобождение террористов, запланированное на 22 февраля, до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний".