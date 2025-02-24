Нетаниягу поздравил Мерца с победой на выборах, тот пригласил его в Германию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вечером 23 февраля побеседовал по телефону с Фридрихом Мерцем – лидером альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), победившего на парламентских выборах в Германии. Мерц, по всей видимости, станет канцлером Германии.

Офис главы правительства Израиля сообщает, что Мерц сказал Нетаниягу, что пригласит его с официальным визитом в Германию. "Это является открытым вызовом скандальному решению Международного уголовного суда, признавшего премьер-министра военным преступником", – сказано в официальном сообщении.