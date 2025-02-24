Нетаниягу попросил суд заслушать министра обороны и представителя СНБ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в окружной суд с просьбой провести закрытое заседание при участии министра обороны Исраэля Каца, а также представителя Совета по национальной безопасности. В обращении говорится, что речь идет о вопросе, касающемся национальной безопасности, и премьер-министр попросил провести это заседание около 12:00.

Премьер-министр просит вызвать в суд министра обороны, чтобы обосновать свою просьбу сократить дни свидетельских показаний до двух в неделю.

Ранее государственная прокуратура представила в окружной суд ответ на просьбу адвокатов премьер-министра Биньямина Нетаниягу проводить по его делам не более двух заседаний суда в неделю.

Обвинение в категорической форме возражает против этого требования и просит суд отклонить его.

В ответе прокуратуры говорится, что "Нетаниягу хочет давать свидетельские показания в беспрецедентном масштабе, и в то же время просит отменить назначенные даты заседаний и сделать заседания более редкими". Обвинители отмечают, что по правилам, принятым в израильских судах, обычно проводят заседания четыре раза в неделю. Заседания суда над премьер-министром проходят три раза в неделю (или реже).

Представители прокуратуры напомнили также, что только два месяца назад Нетаниягу просил сократить число дней судебных заседаний, просьба была отклонена, а доводы и мотивы с тех пор не изменились.