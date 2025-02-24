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Израиль

Танки в Самарии, ВВС ЦАХАЛа над похоронами Насраллы. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Ливан
Иудея и Самария
время публикации: 24 февраля 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 18:31
Давид Шарп
Танки в Самарии, ВВС ЦАХАЛа над похоронами Насраллы. Видеокомментарий от Давида Шарпа
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В этом выпуске: похороны Хасана Насраллы и их влияние на ситуацию в регионе.

Масштабная церемония прощания с лидером "Хизбаллы" продемонстрировала значимость фигуры Насраллы для движения и его последователей.

Каким образом эта церемония отразила политическую и военную динамику в регионе? Почему Израиль провел демонстративные полеты своих истребителей во время похорон? И как внезапный запрет на посадку иранских самолетов в Ливане повлиял на стратегический баланс сил?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
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