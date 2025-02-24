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Израиль

Израиль запретил въезд депутату Европарламента Риме Хасан

МВД
Европейский Союз
время публикации: 24 февраля 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 18:13
Израиль запретил въезд депутату Европарламента Риме Хасан
AP Photo/Jean-Francois Badias

По распоряжению министра внутренних дел Моше Арбеля, депутат Европарламента Рима Хасан, представляющая левую партию La France insoumise, получила отказ во въезде в Израиль.

Причиной отказа стала последовательная и систематическая антиизраильская деятельность Римы Хасан, которая публично призывала к бойкоту работающих в Израиле компаний и корпораций и призывала к антиизраильским санкциям.

Об отказе во въезде стало известно, когда Рима Хасан находилась на борту самолета, направлявшегося из Бельгии в Израиль. Прибыв в аэропорт Бен-Гурион, Хасан получила отказ во въезде и была вынуждена покинуть страну.

Сообщается, что министр внутренних дел Моше Арбель принял решение запретить въезд Римы Хасан в Израиль, основываясь на рекомендации министерства по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом.

В частности, в мае 2024 года Рима Хасан призывала бойкотировать французский канал TF1 из-за интервью с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, а всего несколько дней назад, 18 февраля 2025 года, она выразила поддержку бойкоту сети кофеен Starbucks, называя ее "соучастницей геноцида в Газе". Она также призывала к бойкоту торговой сети Carrefour из-за ее деятельности в Израиле.

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