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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2021 г., 10:21

Иудейские войны: полиция против "харедим", раввины против Либермана

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Иудейские войны: полиция против вижницких хасидов, раввины против Либермана

Полиция дислоцировала крупные силы в Ашдоде, пытаясь предотвратить открытие йешив литовского направления.

Накануне глава третьего по величине хасидского двора раввин Исраэль Хагер призвал возобновить работу учебных заведений, подчеркнув при этом, что необходимо воздерживаться от конфронтации с полицией.

В утренние часы десятки полицейских прибыли к одной из йешив Вижниц в Ашдоде, однако школьники уже находились в помещении. На месте возникли беспорядки, в ходе которых хасиды блокировали доступ полицейским в помещение.


Портал Walla цитировал заявление одного из лидеров хасидов в Ашдоде: "Полиция может приходить сюда каждый день, результат будет тем же самым".

Служба новостей корпорации "Кан" сообщила, что в Иерусалиме также открылось по меньшей мере одно учебное заведение хасидов Вижниц. Школьников проводили в помещение через "черный ход".

Примерно в 10:00 24 января начались беспорядки в иерусалимском квартале Меа Шеарим, возле одной из йешив сатмарских хасидов. У здания находятся не менее ста человек. Полиция применила спецсредства для прекращения беспорядков, в том числе водометы. Есть задержанные.

В то же время, учебные заведения "литовского" направления в ультраортодоксальном иудаизме по-прежнему закрыты. Член городского совета Бней Брака и ответственный за портфель здравоохранения в муниципалитете заявил в эфире "Кан РЭКА", что нет распоряжения раввина Хаима Каневски открывать учебные заведения. "Публикации публикациями, а реальность реальностью. Нет никакого распоряжения открывать учебные заведения, и большинство школ закрыты и останутся закрытыми", – заявил он.

Накануне сообщалось, что раввин Хаим Каневски, глава "литовского" направления в ультраортодоксальном иудаизме, якобы распорядился возобновить занятия в школах Талмуд Тора.

Приближенные раввина Каневски заявили, что уже на прошлой неделе говорилось о возможности несанкционированного возобновления занятий в ультраортодоксальных школах, если не будет достигнуто соответствующее соглашение. Как отмечает "Гаарец", раввин Каневски распорядился не возобновлять занятия в школах, если это грозит прямой конфронтацией с полицией.


На этом фоне продолжается конфронтация ультраортодоксальных деятелей с главой партии "Наш дом Израиль" Авигдором Либерманом. 24 января было опубликовано высказывание раввина Меира Маазуза, духовного лидера движения "Яхад", возглавляемого бывшим министром внутренних дел Эли Ишаем. "Авигдор Либерман – дьявол. Еще раввин Овадия Йосеф говорил, что он дьявол, и этому есть подтверждение в гематрии... Он все время обвиняет ультраортодоксов, мол, все беды из-за них, они во всем виноваты. Лучше бы оставался в России, зачем он здесь нужен?" – заявил раввин Маазуз.

Председатель партии НДИ Авигдор Либерман в ответ на высказывания раввина Мазуза заявил: "Очередной раввин-мракобес решил меня проклясть и отправить в Россию, в точности как меня проклинали и отправляли в Израиль советские антисемиты. Жаль, что речь идет о духовных лидерах больших общин, которые широко представлены в Кнессете".

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