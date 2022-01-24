Трое жителей Ашкелона получили тяжелые ранения в драке

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" были вызваны вечером 24 января в один из домов по улице Айала в Ашкелоне для оказания помощи нескольким раненым.

Бригады "скорой" передали, что трое мужчин в возрасте от 23 до 30 лет получили проникающие ножевые ранения. Один из них находился без сознания к приезду "скорой", и его состояние оценивается как тяжелое. Двое остальных получили ранения средней тяжести.

Раненые доставлены в больницу "Барзилай".

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что раненные мужчины являются родственниками. Согласно данным предварительного расследования, на месте произошла драка с участием третьих лиц, которые скрылись до приезда "скорых" и полиции. Ведется розыск подозреваемых.