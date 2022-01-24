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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2022 г., 08:24

Генерал полиции случайно оказался на месте преступления, перешагнул через труп и ушел

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Генерал полиции случайно оказался на месте преступления, перешагнул через труп и ушел

Генерал Джамаль Хакруш, в настоящий момент возглавляющий отдел полиции Израиля по борьбе с преступностью в арабском секторе, случайно оказавшись на месте преступления, перешагнул через труп и вышел из помещения, ничего не предприняв, пишет Иегошуа Брайнер в газете "Гаарец".

На сайте "Гаарец" размещена видеозапись камер слежения на заводе. Видео показывает, как Хакруш перешагивает через лежащий на лестнице труп и идет дальше.

Инцидент произошел 12 сентября 2020 года на заводе "Барзель Кана" в арабском населенном пункте Кафр-Кана.


Хакруш пришел на завод, чтобы заплатить за заказ, который сделал незадолго до этого. Сам генерал (первый мусульманин в этом звании в израильской полиции) является местным жителем.

Пока генерал находился в заводской конторе, за ее стенами происходила драка, закончившаяся убийством. Нападавший пытался спрятаться, свидетели пытались оказать первую помощь жертве, была вызвана полиция.

Тем временем генерал Хакруш вышел из офиса и спустился по лестнице, на которой лежал убитый. На опубликованной "Гаарец" видеозаписи можно увидеть, как генерал перешагнул через труп и пошел дальше, не задержавшись, чтобы попытаться оказать первую помощь или совершить какие-либо другие действия.

На просьбу редакции газеты "Гаарец" прокомментировать данную информацию в полиции Израиля заявили, что поскольку судебное разбирательство по этому делу все еще не закончено, полиция не дает комментарии.

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