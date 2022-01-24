Беннет против комиссии по подлодкам: "Согласился на нее, так как это важно коалиционным партнерам"

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил в беседах с приближенными, что не верит в эффективность комиссии по расследованию обстоятельств закупок субмарин. По словам Беннета, он продвигал это предложение только потому что оно было важно его коалиционным партнерам.

Напомним, что накануне правительство проголосовало за создание комиссии. Подавляющее большинство министров проголосовали за это предложение. Министр внутренних дел Айелет Шакед голосовала против. Премьер-министр воздержался.

После утверждения предложения о создании комиссии, главными являются вопросы о ее составе и полномочиях. Государственная следственная комиссия, как правило, имеет полномочия обычной следственной структуры. На сей раз ситуация иная, так как параллельно идет уголовный процесс и нескольким фигурантам "дела 3000" предъявлены обвинения. В соответствии с законом, следственная комиссия не может касаться вопросов, рассматриваемых полицией, прокуратурой или судом. Поэтому круг вопросов, которые комиссия сможет рассматривать весьма ограничен. Главным свидетелем будет бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Он не являлся подозреваемым по уголовному делу, а значит сможет давать показания перед комиссией. Он станет первым в истории Израиля премьер-министром, которому предстоит объяснять следственной комиссии мотивы принятия решений по закупке стратегических вооружений.

Состав комиссии также до сих пор неясен. Министр юстиции Гидеон Саар встречался с главой Верховного суда Эстер Хайют, которой предстоит сформировать состав комиссии. Хайют считает, что в состав комиссии должны войти пять человек, которые не высказывались по этому делу в последние три года. Найти таких людей, которые к тому же способны принимать участие в работе государственной следственной комиссии, крайне сложно.

Ожидается, что работа комиссии продлится не менее года, и большинство ее заседаний будут закрытыми.