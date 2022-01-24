БАГАЦ потребовал от правительства ответа по поводу продолжения присутствия евреев в Хомеше

Высший суд справедливости (БАГАЦ) потребовал от правительства представить до конца месяца ответ, почему на территории где раньше находился поселок Хомеш не соблюдается закон о размежевании. Этот закон, принятый Кнессетом в 2004 году, запрещает евреям находиться на территории, где раньше были разрушенные поселки.

В 2019 году леворадикальная организация "Еш Дин" совместно с несколькими семьями палестинских арабов обратилась в БАГАЦ с требованием восстановить соблюдение закона в районе Хомеша. По утверждению истцов, присутствие евреев в районе Хомеша является нарушением закона, а также препятствует свободному движению жителей окрестных арабских деревень.

Вердикт до сих пор не вынесен, и в Хомеше опасаются, что требование БАГАЦа приведет к тому, что правительство решит выселить находящихся там жителей. В то же время, не исключено, что правительство обратится в суд с просьбой о дополнительной отсрочке, чтобы избежать столкновения с поселенцами и их сторонниками.

На прошлой неделе более 1500 человек приняли участие в праздновании Лаг ба-Омер вместе с учащимися йешивы Хомеш. Несмотря на то что район объявлен закрытой военной зоной, сторонникам поселенцев удалось добраться до поселка.