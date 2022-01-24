В палестинской деревне Хауара израильтяне побили стекла в машинах и ранили нескольких местных жителей

Поселенцы, приехав в Хуавару колонной из нескольких автомобилей, провели там акцию "таг мехир", во время которой повредили около 20 автомобилей и несколько полицейских машин, витрины в магазинах и окна в домах. Несколько местных жителей были ранены.

Об акции, проведенной поселенцами, рассказывают как палестинские, так и израильские СМИ.

#صور.. مستوطنون يلحقون اضرارا بممتلكات للمواطنين خلال هجومهم على بلدة حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/jxWbsRq0AF – المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 24, 2022

Сайт 13-го канала израильского телевидения пишет, что в беспорядках участвовали около 30 жителей поселения Ицхар. Таким образом, поселенческая молодежь отпраздновала освобождение своего товарища, который провел год в тюрьме за брошенную в дом палестинской семьи шумовую гранату.

По информации телеканала, в результате действий израильтян был ранен трехлетний палестинский мальчик. Он получил травмы средней тяжести.

Корреспондент телеканала "Кан-11" Кармела Менаше сообщила, что в результате "каменных атак" в деревне Хуара и возле нее были повреждены несколько израильских автомобилей.

Полиция Израиля сообщила о начале расследования.