Нетаниягу впервые прокомментировал возможную сделку: "Я не соглашался на признание моих действий постыдными"

Экс-глава правительства, лидер парламентской оппозиции Биньямин Нетаниягу в своем Facebook впервые прокомментировал возможность заключения сделки с прокуратурой.

В опубликованном в соцсети видео Нетаниягу говорит о том, что в последнее время в прессе появились "ошибочные сообщения" о том, что он дал свое согласие на то, чтобы в рамках сделки его действия были признаны постыдными ("калон"). "Это просто неправда", - говорит Нетаниягу.

Нетаниягу поблагодарил израильтян за оказываемую ему поддержку и добавил: "Я продолжу возглавлять "Ликуд" и национальный лагерь, чтобы, по вашему указанию, возглавить государство Израиль".