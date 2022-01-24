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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2022 г., 19:19

Нетаниягу впервые прокомментировал возможную сделку: "Я не соглашался на признание моих действий постыдными"

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Биньямин Нетаниягу

Экс-глава правительства, лидер парламентской оппозиции Биньямин Нетаниягу в своем Facebook впервые прокомментировал возможность заключения сделки с прокуратурой.

В опубликованном в соцсети видео Нетаниягу говорит о том, что в последнее время в прессе появились "ошибочные сообщения" о том, что он дал свое согласие на то, чтобы в рамках сделки его действия были признаны постыдными ("калон"). "Это просто неправда", - говорит Нетаниягу.

Нетаниягу поблагодарил израильтян за оказываемую ему поддержку и добавил: "Я продолжу возглавлять "Ликуд" и национальный лагерь, чтобы, по вашему указанию, возглавить государство Израиль".


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"Кан Бет": Нетаниягу "дал добро" на сделку с прокуратурой

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