Группа Isracard предупредила клиентов об участившихся случаях мошенничества

Isracard Group разослала клиентам СМС-сообщения, предупреждающие об участившихся случаях фишинга. В сообщении говорится, что компания совместно с полицией Израиля, национальным подразделением по борьбе с киберпреступностью занимаются этой проблемой.

Вместе с тем компания просит израильтян проявлять бдительность. В сообщении подчеркивается: Isracard никогда не просит своих клиентов указывать в интернете целиком номер кредитной карты, а также три цифры с ее обратной стороны.

В случае, если клиент по ошибке ввел данные карты на сайте, маскирующемся под официальный сайт Isracard, ему следует отменить скомпромитированную карту и заказать новую через сайт или мобильное приложение.

Отметим, что утром 24 января пресс-служба полиции Израиля опубликовала предупреждение, в котором говорится, что в последние два месяца увеличилось число преступлений, связанных с мошенничеством и получением денег обманным путем, жертвами которых становятся выходцы из стран бывшего СССР. Речь идет, прежде всего, о телефонном мошенничестве, когда преступники выдают себя за представителей правоохранительных органов, сотрудников служб безопасности, работников банков или кредитных компаний.

Как действуют преступники:

1) Жертва получает телефонный звонок и во время беседы преступник представляется работником банка или кредитной компании и предупреждает жертву о попытке взлома личного счета.

2) В некоторых случаях после первой беседы и звонка из "банка/кредитной компании" с жертвой связывается человек, выдающий себя за представителя правоохранительных органов или полицейского, и требует от жертвы сообщить ему его личные данные, включая данные о личном счёте и входе в приложение банковского счета, якобы чтобы предотвратить попытку взлома. В других случаях жертве говорится о том, что кредитная карточка якобы отменена и надо вложить денежную сумму на "новый кредитный счет", который якобы создан кредитной компанией.

4) При этом жертва может видеть, что телефонные звонки от мошенников поступают с "настоящих" номеров телефонов кредитных компаний/банков/полицейских участков.

Рекомендация полиции: если у вас нет никакой индикации о том, что ваш счет взломан, нужно исходить из того, что речь идёт о мошенничестве, поэтому следует сразу связаться с банком/кредитной компанией по официальным номерам, опубликованным на официальных сайтах.