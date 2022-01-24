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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2022 г., 17:58

Подписан приказ о разрушении дома Мухаммада Джарадата, одного из убийц Йегуды Диментмана

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Подписан приказ о разрушении дома Мухаммада Джарадата, одного из убийц Йегуды Диментмана

Командующий Центральным военным округом генерал-майор Иегуда Фокс подписал приказ о разрушении дома, принадлежащего семье Мухаммада Джарадата, одного из террористов, задержанных по обвинению в причастности к убийству Йегуды Диментмана.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что приказ был подписан в воскресенье, 23 января, и передан семье террориста.

16 декабря 2021 года Мухаммад Джарадат, житель деревни Силат аль-Харатия, вместе с сообщниками обстрелял автомобиль с израильскими номерными знаками, в результате чего был убит Йегуда Диментман, житель поселка Шавей-Шомрон, и еще двое израильтян были ранены.


Армейская пресс-служба сообщает, что приказ о сносе дома был выпущен после того, как был отклонен протест родственников террориста против разрушение дома. Вместе с тем у семьи террориста по-прежнему остается возможность опротестовать это решение в БАГАЦ.

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