Отставная судья Эти Крайф намерена подать иск против государственной прокуратуры

Отставная судья Эти Крайф, проходившая по делу "секс в обмен на назначения" вместе с бывшим главой коллегии адвокатов Эфи Навэ, направила в госпрокуратуру предупредительное письмо о намерении подать иск на сумму миллиона шекелей.

Крайф перечислила серию претензий к государственной прокуратуре и министерству обороны. Помимо прочего, Крайф отмечает, что было начато уголовное расследование в отношении действующего судьи без требуемого в таких случаях разрешения юридического советника правительства. Крайф утверждает также, что полиция получила улики незаконным путем, а прокуратура скрыла многие улики от суда.

21 марта 2021 года заместитель государственного прокурора Шломо Ламбергер принял решение о закрытии дела "Секс в обмен на назначения", в рамках которого бывший председатель коллегии адвокатов Эфи Навэ подозревался в получении взятки в обмен на назначение Эти Крайф на должность судьи.

В январе 2019 года стало известно, что полиция расследует подозрения в незаконных действиях при назначении одного из судей мирового суда несколько лет назад, а также попытки добиться назначения судьи окружного суда.

Источником информации о деле, согласно публикациям СМИ, стал телефон Навэ, полученный журналисткой радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Адас Штайф. 4 февраля юрист подал против Штайф гражданский иск на сумму пять миллионов шекелей.

Затем стало известно, что главным подозреваемым является глава коллегии адвокатов Эфи Навэ. Он покинул пост председателя коллегии адвокатов.

В марте было опубликовано имя судьи, которая подозревалась в предоставлении "взяток сексом" в обмен на карьерное продвижение. Это судья мирового суда Нетании Эти Крайф.