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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2022 г., 07:17

Гражданская администрация предупредила о разрушении зданий на территории форпоста Гиват Ронен

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Гражданская администрация предупредила о разрушении зданий на территории форпоста Гиват Ронен

Сотрудники гражданской администрации в Иудее и Самарии вывесили предупреждения о готовящемся разрушении пяти зданий на территории форпоста Гиват Ронен в Самарии.

Речь идет о форпосте, неподалеку от которого в минувшую пятницу произошло столкновение между поселенцами и арабами из деревни Бурин, а также левыми активистами. Предупреждение о разрушении означает, что через 72 часа здания могут быть разрушены. Речь идет в том числе о строениях, где живут молодые поселенцы.

Ранее уже публиковались предупреждения о разрушении строений, однако строения разрушены не были.


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