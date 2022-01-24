Гражданская администрация предупредила о разрушении зданий на территории форпоста Гиват Ронен

Сотрудники гражданской администрации в Иудее и Самарии вывесили предупреждения о готовящемся разрушении пяти зданий на территории форпоста Гиват Ронен в Самарии.

Речь идет о форпосте, неподалеку от которого в минувшую пятницу произошло столкновение между поселенцами и арабами из деревни Бурин, а также левыми активистами. Предупреждение о разрушении означает, что через 72 часа здания могут быть разрушены. Речь идет в том числе о строениях, где живут молодые поселенцы.

Ранее уже публиковались предупреждения о разрушении строений, однако строения разрушены не были.