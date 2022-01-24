Прогноз погоды на 24 января: похолодание, дожди, снегопад в горах на севере

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 24 января, температура будет ниже, чем вчера, и ниже среднесезонной. Дожди от севера до Негева (к вечеру ослабнут и прекратятся). Возможны затопления в низинах. Снегопад на Хермоне и на холмах Голанских высот и Верхней Галилеи.

В Иерусалиме – 3-5 градусов, в Тель-Авиве – 10-12, в Хайфе – 8-10, в Эйлате – 11-19, в Беэр-Шеве – 7-10, в Мицпе-Рамоне – 5-8, на побережье Мертвого моря – 13-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-12, в Ариэле – 5-6, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-13, на Голанских высотах – 6-9.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 180-260 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 10 км/ч).

Во вторник температура немного повысится, без осадков. В среду-четверг – похолодание, дожди, снегопад в горных районах.