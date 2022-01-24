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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2022 г., 10:07

Умерла бывшая глава Верховного суда Мирьям Наор

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Мирьям Наор

24 января в возрасте 74 лет скончалась бывшая глава Верховного суда Мирьям Наор. Она была судьей Верховного суда с 2003 года, а с 2015 по 2017 год была главой Верховного суда.

В 1971 году Мирьям Наор закончила с отличием учебу на юридическом факультете Еврейского университета в Иерусалиме. Она стажировалась у судьи Верховного суда Менахема Ландойя.

В 1972 году начала работу в отделе БАГАЦ государственной прокуратуры. С 1980 года была судьей мирового суда в Иерусалиме, с 1989 года – судьей Окружного суда. Входила в состав судейской коллегии, признавшей главу ШАС Арье Дери виновным в уголовных преступлениях.


С 2001 по 2003 год была временным судьей Верховного суда. В 2003 году получила постоянный мандат. В 2012 году стала заместителем главы Верховного суда, а затем его главой.

В 2021 году стала главой комиссии по расследованию обстоятельств трагедии на горе Мерон. До последних дней своих жизни участвовала в работе этой комиссии.

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