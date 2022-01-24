Полиция эвакуирует жителей квартала Кфар Шалем на юге Тель-Авива
Утром в понедельник, 24 января, значительные силы полиции были привлечены для проведения операции по принудительной эвакуации жителей квартала Кфар Шалем на юге Тель-Авива.
Полицейские действуют вместе с сотрудниками муниципалитета.
Информация уточняется.
Предыдущий этап эвакуации жителей районе Кфар Шалем проходил в июле 2018 года.
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