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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2022 г., 09:26

Полиция эвакуирует жителей квартала Кфар Шалем на юге Тель-Авива

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Разрушение построек в районе Кфар Шалем (южный Тель-Авив) в июле 2018 года

Утром в понедельник, 24 января, значительные силы полиции были привлечены для проведения операции по принудительной эвакуации жителей квартала Кфар Шалем на юге Тель-Авива.

Полицейские действуют вместе с сотрудниками муниципалитета.

Информация уточняется.

Предыдущий этап эвакуации жителей районе Кфар Шалем проходил в июле 2018 года.


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