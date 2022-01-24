Полиция задержала троих жителей Шуафата, хранивших оружие и наркотики

Полиция объявила о задержании троих жителей лагеря беженцев Шуафат (20-30 лет) в Иерусалиме по подозрению в незаконном хранении оружия и наркотиков. Задержанные будут доставлены в суд для принятия решения о продлении срока содержания их под стражей.

В ходе обысков были найдены два пистолета и патроны к ним, наркотические средства, а также значительные суммы денег.

Один из задержанных разыскивался в связи с убийством, которое было совершено в Шуафате в сентябре 2021 года.