Полиция задержала троих жителей Шуафата, хранивших оружие и наркотики
Полиция объявила о задержании троих жителей лагеря беженцев Шуафат (20-30 лет) в Иерусалиме по подозрению в незаконном хранении оружия и наркотиков. Задержанные будут доставлены в суд для принятия решения о продлении срока содержания их под стражей.
В ходе обысков были найдены два пистолета и патроны к ним, наркотические средства, а также значительные суммы денег.
Один из задержанных разыскивался в связи с убийством, которое было совершено в Шуафате в сентябре 2021 года.
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