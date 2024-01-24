Ynet: сообщения о соглашении между Израилем и ХАМАСом неверны
Политический обозреватель Итамар Айхнер опубликовал на сайте Ynet комментарий анонимного источника в израильском руководстве.
По словам этого источника, сообщения о том, что между Израилем и ХАМАСом были достигнуты принципиальные соглашения в рамках переговоров об освобождении заложников, не соответствуют действительности. Этот источник отметил, что на переговорах нет прогресса и есть значительные противоречия между позициями сторон. По его словам, переговоры идут очень сложно, ХАМАС постоянно ужесточает свою позицию. По оценке этого источника, для достижения соглашения потребуется еще много времени.
Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники в Египте сообщало, что руководство террористической организации ХАМАС уведомило посредников о готовности освободить часть заложников. Согласно указанному источнику, ХАМАС готов освободить всех удерживаемых гражданских женщин и детей в обмен на длительное прекращение огня в Газе. По всей видимости, потребуется и освобождение из израильских тюрем большой группы палестинских заключенных, но в публикации WSJ об этом не сказано. Автор публикации Саммер Саид отмечал, что информация о готовности ХАМАСа освободить часть заложников последовала за предложением властей Израиля о прекращении огня на несколько месяцев в обмен на освобождение всех гражданских заложников (женщин, детей, мужчин). Этот сценарий предусматривал также вывод израильских войск из некоторых районов Газы и разрешение жителям Газы свободно передвигаться по территории сектора.
Несмотря на некоторый сдвиг, посредники по-прежнему отмечают, что соглашение о сделке пока не достигнуто, переговоры могут провалиться. Дипломаты-посредники призвали Израиль и ХАМАС договориться о поэтапном процессе, который начнется с освобождения заложников и, в конечном итоге, приведет к выводу израильских войск и прекращению войны в секторе Газы.
В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и в руководстве ХАМАСа от комментариев по поводу возможной сделки пока воздерживаются.
WSJ: ХАМАС готов освободить часть израильских заложников
Reuters: Израиль в рамках сделки c ХАМАСом предложил "удалить" из Газы Синуара и Дэйфа