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    В Израиле

    Ynet: сообщения о соглашении между Израилем и ХАМАСом неверны

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    Ynet: сообщения о соглашении между Израилем и ХАМАСом неверны
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Политический обозреватель Итамар Айхнер опубликовал на сайте Ynet комментарий анонимного источника в израильском руководстве.

    По словам этого источника, сообщения о том, что между Израилем и ХАМАСом были достигнуты принципиальные соглашения в рамках переговоров об освобождении заложников, не соответствуют действительности. Этот источник отметил, что на переговорах нет прогресса и есть значительные противоречия между позициями сторон. По его словам, переговоры идут очень сложно, ХАМАС постоянно ужесточает свою позицию. По оценке этого источника, для достижения соглашения потребуется еще много времени.

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    Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники в Египте сообщало, что руководство террористической организации ХАМАС уведомило посредников о готовности освободить часть заложников. Согласно указанному источнику, ХАМАС готов освободить всех удерживаемых гражданских женщин и детей в обмен на длительное прекращение огня в Газе. По всей видимости, потребуется и освобождение из израильских тюрем большой группы палестинских заключенных, но в публикации WSJ об этом не сказано. Автор публикации Саммер Саид отмечал, что информация о готовности ХАМАСа освободить часть заложников последовала за предложением властей Израиля о прекращении огня на несколько месяцев в обмен на освобождение всех гражданских заложников (женщин, детей, мужчин). Этот сценарий предусматривал также вывод израильских войск из некоторых районов Газы и разрешение жителям Газы свободно передвигаться по территории сектора.

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    Несмотря на некоторый сдвиг, посредники по-прежнему отмечают, что соглашение о сделке пока не достигнуто, переговоры могут провалиться. Дипломаты-посредники призвали Израиль и ХАМАС договориться о поэтапном процессе, который начнется с освобождения заложников и, в конечном итоге, приведет к выводу израильских войск и прекращению войны в секторе Газы.

    В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и в руководстве ХАМАСа от комментариев по поводу возможной сделки пока воздерживаются.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 Января 2024
    WSJ: ХАМАС готов освободить часть израильских заложников
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Января 2024
    Reuters: Израиль в рамках сделки c ХАМАСом предложил "удалить" из Газы Синуара и Дэйфа
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