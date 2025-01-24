Внимание, розыск: пропал 44-летний Денис Котиков из Нагарии

Полиция просит помощи в розыске 44-летнего Дениса Котикова из Нагарии. В последний раз его видели в полдень 23 января на улице Эланот. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.65, среднего телосложения, мускулистый, короткие светлые волосы. Был одет в синюю футболку и рабочие синие брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-9617201