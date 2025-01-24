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Израиль

СМИ: переданный ХАМАСом список не соответствует договоренностям

Заложники
ХАМАС
время публикации: 24 января 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 18:23
СМИ: переданный ХАМАСом список не соответствует договоренностям
Chaim Goldberg/Flash90

СМИ сообщают со ссылкой на источники в израильском руководстве, что в настоящее время в правительстве идут консультации, вызванные тем, что переданный ХАМАСом список не соответствует соглашению.

Согласно договоренностям, сначала должны быть освобождены гражданские лица (женщины), а только потом женщины-военнослужащие.

Израиль требует от ХАМАСа объяснений по поводу несоблюдения условий соглашения и предупреждает, что силы ЦАХАЛа останутся в районе оси Нецарим. Также рассматривается список террористов, которых завтра должны отпустить в рамках "сделки по обмену".

Израиль
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