ПИЦ: полиция ПА действует на севере автономии параллельно с израильскими военными

В ночь на 24 января полиция Палестинской администрации продолжала действовать на севере автономии. Как отмечает хамасовский "Палестинский информационный центр" спецназ полиции ПА проводил операцию в Арабе, юго-западней Дженина, одновременно с израильскими военными.

Также силы полиции ПА действовали в Яаабаде, к западу от Дженина. Поступали сообщения о вооруженных столкновениях между полицейскими и местными боевиками.

Кроме того, силы полиции ПА провели обыск в Тубасе, в районе Аль-Джиср – в доме, где проживает семья одного из местных активистов, разыскиваемого израильскими спецслужбами по подозрению в террористической деятельности, сообщает ПИЦ.