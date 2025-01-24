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Израиль

ПИЦ: полиция ПА действует на севере автономии параллельно с израильскими военными

Полиция
Иудея и Самария
Палестинская администрация
время публикации: 24 января 2025 г., 06:17 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 06:18
ПИЦ: полиция ПА действует на севере автономии параллельно с израильскими военными
AP Photo/Majdi Mohammed

В ночь на 24 января полиция Палестинской администрации продолжала действовать на севере автономии. Как отмечает хамасовский "Палестинский информационный центр" спецназ полиции ПА проводил операцию в Арабе, юго-западней Дженина, одновременно с израильскими военными.

Также силы полиции ПА действовали в Яаабаде, к западу от Дженина. Поступали сообщения о вооруженных столкновениях между полицейскими и местными боевиками.

Кроме того, силы полиции ПА провели обыск в Тубасе, в районе Аль-Джиср – в доме, где проживает семья одного из местных активистов, разыскиваемого израильскими спецслужбами по подозрению в террористической деятельности, сообщает ПИЦ.

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