Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 24 января, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Облачно. Временами дожди от севера до Негева.

В Иерусалиме – 8-12 градусов, в Тель-Авиве – 12-17, в Хайфе – 12-15, в Эйлате – 13-21, в Беэр-Шеве – 11-15, в Мицпе-Рамоне – 10-15, на побережье Мертвого моря – 15-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-17, в Ариэле – 11-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-17, на Голанских высотах – 10-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 5 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В субботу – облачно, температура немного повысится. В воскресенье – дожди на большей части страны. В понедельник – переменная облачность.