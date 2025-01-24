ЦАХАЛ проводит операции, направленные на ликвидацию угроз со стороны "Хизбаллы"

В последние дни силы ЦАХАЛа, дислоцированные на севере страны, проводят операции, направленные на ликвидацию угроз со стороны "Хизбаллы".

ЦАХАЛ уничтожает склады оружия и наблюдательные посты террористической организации на юге Ливана.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что ЦАХАЛ действует в соответствии с договоренностями между Израилем и Ливаном, соблюдая условия прекращения огня.

В пятницу, 24 января, офис главы правительства Израиля объявил, что ЦАХАЛ продолжит действовать на юге Ливана по истечении 60-дневного срока после объявления о прекращении огня с "Хизбаллой".