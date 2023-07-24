Противостояние вокруг реформы: поиск компромисса и разногласия в оппозиции

В Кнессете продолжается обсуждение законопроекта об ограничении действия принципа неприемлемости.

Обсуждение продлится до 12:00, после чего запланировано начало голосования по поправкам. Однако начало голосования может быть отложено, так как в коалиции и в оппозиции продолжают вести переговоры, пытаясь прийти к соглашению о компромиссе.

Согласно источникам в коалиции и в оппозиции, есть принципиальная договоренность о смягчении закона о неприемлемости. В то же время, стороны не могут прийти к соглашению по вопросу о периоде замораживания дальнейших законов по реформе. В этом вопросе нет единства мнений даже в оппозиции. В то время, как глава "Еш Атид" Яир Лапид требует замораживания на 18 месяцев, в "Махане Мамлахти" продолжают требовать остановки продвижения законов до конца работы Кнессета 25-го созыва. Как сообщает "Кан", в "Махане Мамлахти" критикуют главу оппозиции Яира Лапида. "Он сломался и готов идти на уступки, которые наносят ущерб возможности прийти к реальным компромиссам", – заявляют в окружении Бени Ганца. Лидеры протестов против реформы также критикуют политическую оппозицию за готовность к компромиссу. "Это компромисс по вопросу о нашем будущем", – заявляют лидеры "Коах Каплан".

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В "Ликуде", в свою очередь, отвергают требование заморозить продвижение всех законов по реформе более чем на восемь месяцев.

Переговоры проходят при посредничестве президента Ицхака Герцога. Глава государства встречался накануне с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, главой оппозиции Яиром Лапидом, лидером "Махане Мамлахти" Бени Ганцем и главой "Гистадрута" Арноном Бар-Давидом.

В Кнессете отмечают, что изменения в законопроект можно будет внести и после его окончательного утверждения. Однако в настоящий момент предпринимаются усилия по достижению компромисса еще до того, как законопроект будет утвержден. Один из обсуждаемых вариантов – продление на неделю работы летней сессии Кнессета.

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