adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
24 - 34°
Тель-Авив:
25 - 31°
Эйлат:
29 - 42°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.617 ₪ 4.024 ₪
Иерусалим:
24 - 34°
Тель-Авив:
25 - 31°
Эйлат:
29 - 42°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Противостояние вокруг реформы: поиск компромисса и разногласия в оппозиции

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Противостояние вокруг реформы: поиск компромисса и разногласия в оппозиции
    Chaim Goldberg/Flash90

    В Кнессете продолжается обсуждение законопроекта об ограничении действия принципа неприемлемости.

    Обсуждение продлится до 12:00, после чего запланировано начало голосования по поправкам.  Однако начало голосования может быть отложено, так как в коалиции и в оппозиции продолжают вести переговоры, пытаясь прийти к соглашению о компромиссе. 

    Согласно источникам в коалиции и в оппозиции, есть принципиальная договоренность о смягчении закона о неприемлемости. В то же время, стороны не могут прийти к соглашению по вопросу о периоде замораживания дальнейших законов по реформе. В этом вопросе нет единства мнений даже в оппозиции. В то время, как глава "Еш Атид" Яир Лапид требует замораживания на 18 месяцев, в "Махане Мамлахти" продолжают требовать остановки продвижения законов до конца работы Кнессета 25-го созыва. Как сообщает "Кан", в "Махане Мамлахти" критикуют главу оппозиции Яира Лапида. "Он сломался и готов идти на уступки, которые наносят ущерб возможности прийти к реальным компромиссам", – заявляют в окружении Бени Ганца. Лидеры протестов против реформы также критикуют политическую оппозицию за готовность к компромиссу. "Это компромисс по вопросу о нашем будущем", – заявляют лидеры "Коах Каплан". 

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    В "Ликуде", в свою очередь, отвергают требование заморозить продвижение всех законов по реформе более чем на восемь месяцев.

    Переговоры проходят при посредничестве президента Ицхака Герцога. Глава государства встречался накануне с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, главой оппозиции Яиром Лапидом, лидером "Махане Мамлахти" Бени Ганцем и главой "Гистадрута" Арноном Бар-Давидом.

    В Кнессете отмечают, что изменения в законопроект можно будет внести и после его окончательного утверждения. Однако в настоящий момент предпринимаются усилия по достижению компромисса еще до того, как законопроект будет утвержден. Один из обсуждаемых вариантов – продление на неделю работы летней сессии Кнессета.  

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Июля 2023
    Голосование в Кнессете по принципу неприемлемости может быть отложено, продолжаются акции протеста
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:35 Блинкен: "Путин уже проиграл войну в Украине"
    12:12 Офицеры генштаба представят министрам военно-политического кабинета отчет о ситуации в ЦАХАЛе
    11:33 Опубликованы дополнительные сведения об убийстве в Иорданской долине
    11:26 ХАМАС примет участие в Каирских переговорах
    11:02 Беспорядки возле Кнессета, депутаты входят в здание в сопровождении полицейских
    11:00 "Кан": резервисты, поддерживающие реформу, подписывают письмо с ультиматумом правительству
    10:21 Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: задержаны 17 подозреваемых
    10:13 Венгрия заказала крупную партию израильско-германских барражирующих боеприпасов
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5