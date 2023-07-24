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    В Израиле

    Голосование в Кнессете по принципу неприемлемости может быть отложено, продолжаются акции протеста

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    Голосование в Кнессете по принципу неприемлемости может быть отложено, продолжаются акции протеста
    Gili Yaari/Flash90     Около Кнессета. 24 июля 2023 года
    Chaim Goldberg/Flash90     Около Кнессета. 24 июля 2023 года
    Chaim Goldberg/Flash90     ВСЕ ФОТО

    Источники в коалиции заявляют, что голосование в Кнессете по закону о принципе крайней неприемлемости во втором и третьем чтении придется отложить на несколько часов, чтобы завершить переговоры по возможному компромиссу, передает радиостанция "Кан Бет".

    Ранее сообщалось о различных предложениях по условиям замораживания процесса реформирования юридической системы. Предложения поступали от президента Ицхака Герцога, председателя "Гистадрута" Арнона Бар-Давида и других политиков и общественных деятелей.

    Накануне Герцог встречался с премьер-министром Израиля, лидером "Ликуда" Биньямином Нетаниягу и лидером оппозиции, главой партии "Еш Атид" Яиром Лапидом.

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    Тем временем продолжаются массовые акции протеста в Иерусалиме.

    Утром группа противников реформы блокировала вход в дом министра экономики Нира Барката. Полиция задержала троих нарушителей порядка.

    Еще одна группа протестующих приковала себя наручниками в районе Кнессета. Полицейские задержали манифестантов, мешавших движению транспорта.

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    В то же время в парке Ган Сакер, около Кнессета, полиция задержала двоих сторонников реформы по подозрению в подготовке к нападению на протестующих. У одного из задержанных при личном обыске нашли кастет.

    Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы в Иерусалиме в районе улицы Ротшильд, Рупин и Бен-Цви, чтобы освободить путь для проезда транспорта.

    Продолжается акция протеста и около самого Кнессета.

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    Пресс-служба полиции предупреждает, что в течение сегодняшнего дня время от времени могут перекрываться различные улицы в Иерусалиме, прежде всего около Кнессета. Водителям рекомендовано избегать поездок в районы, где проходят акции протеста, и пользоваться приложением Waze для выбора маршрута.

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