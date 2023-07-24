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    В Израиле

    Утвержден закон об ограничении действия принципа неприемлемости

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    Утвержден закон об ограничении действия принципа неприемлемости
    Yonatan Sindel/Flash90     Утвержден закон об ограничении действия принципа неприемлемости
    AP Photo/Maya Alleruzzo

    Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении действия принципа крайней неприемлемости.

    Депутаты от оппозиции не приняли участие в голосовании в третьем чтении. 64 депутата от коалиции проголосовали "за". Голосовавших "против" или воздержавшихся не было.

    Голосованию предшествовали многочисленные попытки прийти к соглашению и компромиссу. На протяжении почти часа в зале заседаний Кнессета шла бурная дискуссия между министром обороны Йоавом Галантом, требовавшим отложить голосование, и министром юстиции Яривом Левином, категорически возражавшим против отсрочки. Левина поддерживал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Галанта поддерживал лидер ШАС Арье Дери и, как утверждают в коалиции, Бецалель Смотрич.

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    Несмотря на все происходившее в зале заседаний Кнессета, Галант проголосовал за законопроект в третьем чтении.

    Обсуждение законопроекта перед его окончательным утверждением продолжалось 26 часов.

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    Депутаты от оппозиции обвиняли коалицию в том, что она наносит удар по безопасности государства. В коалиции заявили, что "запугивания беспочвенны".

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    Сразу после голосования Ярив Левин опубликовал заявление: "Мы отправляемся на каникулы после того, как утвердили важный закон. Я не испытываю злорадства. Мы сделали первый и важный шаг на пути исторического изменения юридической системы", – сказал министр юстиции.

    Принятие закона об ограничении действия принципа крайней неприемлемости, очевидно, приведет к усилению акций протеста со стороны противников реформы юридической системы. Тысячи активистов сейчас находятся около здания Кнессета.

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    В "Движении за качество власти" заявили, что завтра утром будет подана апелляция в БАГАЦ с требованием объявить этот закон неконституционным.

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    Сразу после утверждения закона об ограничении действия принципа неприемлемости глава оппозиции Яир Лапид сделал заявление. "То, что произошло сегодня, это не победа коалиции. Это поражение израильской демократии. Мы продолжим сражаться. Не они решат за нас, когда прекратится борьба. Только мы решим", – сказал Лапид. Он призвал резервистов не прекращать службу. "Уже завтра мы подадим иск в БАГАЦ с требованием отменить этот позорный закон. Я говорю резервистам: подождите. Не принимайте решения до того, как БАГАЦ скажет свое слово", – заявил Лапид.

    Бывший министр юстиции депутат Кнессета Гидеон Саар заявил: "Сознательно и с широко открытыми глазами правительство сегодня приняло закон, наносящий значительный ущерб национальным интересам и игнорирующий мнение большинства израильтян, которые выразили его беспрецедентным образом. Мы настроены на продолжение борьбы за будущее государства. Те, кто аплодировал сегодня на пленуме Кнессета после голосования – будут наказаны народом Израиля на ближайших выборах".

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    Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил после утверждения законопроекта: "Принятие закона об отмене принципа разумности означает возвращение Дери и отстранение от должности юридической советницы правительства. Я призываю Верховный суд признать недействительным закон, принятый сейчас на пленарном заседании кнессета. Государство Израиль не должно стать Северной Кореей".

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    Усиление акций протеста

    17:00. В Иерусалиме продолжаются акции протеста, усилившиеся после того, как Кнессет проголосовал за закон об ограничении действия принципа крайней неприемлемости. Противники юридической реформы блокировали шоссе Бегин на участке между развязками Кирьят-Моше и Гиват-Мордехай в обоих направлениях. Полиция применяет спецсредства для разгона толпы. В этом районе образовались значительные автомобильные пробки. Есть пострадавшие.

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    18:00. В Тель-Авиве сотни манифестантов блокировали перекресток Каплан. Число участников акции растет. Полиция пытается навести порядок и не допустить перекрытия шоссе "Аялон". Пресс-служба полиции передает: блокированы улицы Каплан, Ибн Гвироль, частично Менахем Бегин, Игаль Алон, съезд Гешер а-Шалом на шоссе "Аялон", перекресток Ицхак Саде, съезд с Бен Авигдор на а-Масгер и др. Ситуация усложняется.

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    Сотни демонстрантов вышли на перекресток Каркур на шоссе №65. Здесь также предпринимаются попытки блокировать движение транспорта. Около тысячи манифестантов блокировали в Хайфе перекресток Хорев.

    19:00. Противники юридической реформы блокировали перекресток Каплан, а также шоссе "Аялон" в нескольких местах. Поступают сообщения о столкновениях с полицией. Также в районе Каплан водитель вышел из машины, вступив в потасовку с демонстрантами, полиция вмешалась, водитель уехал. В настоящее время шоссе "Аялон" блокировано при движении на север от развязки Арлозоров и при движении на юг в районе моста Ицхака Модаи. Также блокирован перекресток улиц Намир и Шауль а-Мелех. Кроме того, демонстранты блокировали шоссе 4 около развязки Дрор.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Июля 2023
    Драма в Кнессете: Левин и Бен-Гвир блокируют последнюю попытку компромисса
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Июля 2023
    Около Кнессета задержаны десятки участников акций протеста
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Июля 2023
    Кнессет голосует по поправкам к закону о неприемлемости, депутаты от оппозиции кричат на министра обороны
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Июля 2023
    В Кнессете завершилось обсуждение закона о неприемлемости
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