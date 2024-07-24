x
24 июля 2024
|
последняя новость: 12:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июля 2024
|
24 июля 2024
|
последняя новость: 12:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки атакованы десятки целей, ликвидированы боевики в автомобиле

время публикации: 24 июля 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 11:27
Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки атакованы десятки целей, ликвидированы боевики в автомобиле
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. Силы 98-й дивизии действуют в Хан-Юнисе – участвуют бойцы 7-й бригады, десантники и спецназовцы. Был обнаружен подземный туннель, ликвидированы террористы. Бойцы спецназа "Эгоз" передали сведения об автомобиле, в котором находились боевики – машина была уничтожена ударами с воздуха и земли, террористы ликвидированы.

Силы 162-й дивизии действуют в Рафиахе. За последние сутки атакован ряд террористических объектов, обнаружено оружие, ликвидированы террористы.

За сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2024

292-й день войны в Израиле: бои на юге Газы, в Каландии взорван дом террориста. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2024

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 24 июля: удары по целям на севере и юге сектора