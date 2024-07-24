Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки атакованы десятки целей, ликвидированы боевики в автомобиле

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. Силы 98-й дивизии действуют в Хан-Юнисе – участвуют бойцы 7-й бригады, десантники и спецназовцы. Был обнаружен подземный туннель, ликвидированы террористы. Бойцы спецназа "Эгоз" передали сведения об автомобиле, в котором находились боевики – машина была уничтожена ударами с воздуха и земли, террористы ликвидированы.

Силы 162-й дивизии действуют в Рафиахе. За последние сутки атакован ряд террористических объектов, обнаружено оружие, ликвидированы террористы.

За сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе Газы.