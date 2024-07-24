В ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы возвращено тело Майи Горен

Спустя девять месяцев после резни 7 октября в Израиль возвращено из сектора Газы тело 56-жительницы кибуца Нир-Оз Майи Горен. Пресс-служба кибуца сообщила, что ЦАХАЛ уведомил родственников погибшей о том, что ее тело доставлено для захоронения в Израиль.

Майе Горен было 56 лет. Она работала воспитательницей в детском саду, мать четверых детей. Полтора месяца считалась похищенной террористами. 1 декабря кибуц сообщил, что она погибла 7 октября и ее тело похищено в сектор Газы.

Кибуц сообщил, что Майя Горен будет похоронена рядом со своим мужем, Авнером Гореном, также погибшим во время атаки террористов.