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Израиль

В ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы возвращено тело Майи Горен

время публикации: 24 июля 2024 г., 23:15 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 23:26
Майя Горен
Соцсети/ штаб семей заложников

Спустя девять месяцев после резни 7 октября в Израиль возвращено из сектора Газы тело 56-жительницы кибуца Нир-Оз Майи Горен. Пресс-служба кибуца сообщила, что ЦАХАЛ уведомил родственников погибшей о том, что ее тело доставлено для захоронения в Израиль.

Майе Горен было 56 лет. Она работала воспитательницей в детском саду, мать четверых детей. Полтора месяца считалась похищенной террористами. 1 декабря кибуц сообщил, что она погибла 7 октября и ее тело похищено в сектор Газы.

Кибуц сообщил, что Майя Горен будет похоронена рядом со своим мужем, Авнером Гореном, также погибшим во время атаки террористов.

Израиль
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