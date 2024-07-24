В Каландии взорван дом террориста-убийцы

Рано утром 24 июля в Каландии (к югу от Рамаллы) военными был взорван дом террориста Мухаммада Манасры, 29 февраля убившего двух израильтян на въезде в поселок Эли.

Во время проведения операции происходили столкновения. Палестинская сторона заявляет о четырех раненых. Израильские военные задержали подозреваемого в нападении.

Этот дом был размечен для последующего разрушения еще 1 марта, а 20 апреля ЦАХАЛ объявил родственникам террориста о намерении разрушить дом.

29 февраля 2024 года террорист Мухаммад Манасра подъехал к поселку Эли на автомобиле с желтыми израильскими номерными знаками и расстрелял стоявший на заправке автомобиль. В результате теракта погибли 57-летний Ицхак Цайгер из Шавей Шомрон и 16-летний Урия Хартом, житель поселка Долев. Ответным огнем террорист был убит.

По данным СМИ, нейтрализовал террориста владелец закусочной "Хумус Элиягу" Авиад Гизбар, который вышел с резервистской службы в Хан-Юнисе в короткий отпуск домой.

Террорист Мухаммад Манасра (Юсуф Диаб) был капитаном следственного управления палестинской полиции, проживал в Каландии. Он в прошлом был судим в Израиле: в 2019 году он освободился из тюрьмы, где отбывал срок за кражу оружия и боеприпасов.