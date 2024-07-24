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Израиль

В ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы в Израиль доставлено тело Орена Голдина

время публикации: 24 июля 2024 г., 23:33 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 23:33
Орен Голдин
Соцсети/ штаб семей заложников
Майя Горен
Соцсети/ штаб семей заложников

Кибуц Нир-Ицхак сообщил, что в ходе операции ЦАХАЛа в Израиль возвращено тело Орена Голдина. Об этом вечером 24 июля ЦАХАЛ уведомил родных погибшего.

33-летний Орен Голдин был начальником автомастерской кибуца, воспитывал двоих детей. Он был членом отряда самообороны и 7 ноября участвовал в бою с террористами. Считался пропавшим без вести, 10 ноября было установлено, что он погиб в черную субботу, а его тело похищено и удерживается в секторе Газы.

Ранее кибуц Нир-Оз сообщил, что в ходе операции ЦАХАЛа в Израиль было возвращено тело 56-летней Майи Горен. Майе Горен было 56 лет. Она работала воспитательницей в детском саду, мать четверых детей. Полтора месяца считалась похищенной террористами. 1 декабря кибуц сообщил, что она погибла 7 октября и ее тело похищено в сектор Газы.

Кибуц сообщил, что Майя Горен будет похоронена рядом со своим мужем, Авнером Гореном, также погибшим во время атаки террористов.

Израиль
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