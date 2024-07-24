Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 24 июля, будет жарко и душно, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 28-32, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 31-40, в Беэр-Шеве – 22-33, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 30-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-36, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В четверг температура повысится. В пятницу-субботу жара немного спадет.