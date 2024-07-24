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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ранении военнослужащего в ходе операции в Тубасе

время публикации: 24 июля 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 12:25
ЦАХАЛ сообщил о ранении военнослужащего в ходе операции в Тубасе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в среду, 24 июля, в ходе спецоперации в Тубасе (Самария) был легко ранен военнослужащий. Раненый доставлен в больницу.

Также сообщается, что в Тубасе были задержаны двое разыскиваемых террористов. В ходе столкновений был убит вооруженный палестинец.

Официальное палестинское агентство Wafa ранее опубликовало имя убитого: Абд Сархан, из Балаты (Шхем). Сообщается, что он числился сотрудником таможенной полиции ПА (это подтверждается ЦАХАЛом).

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