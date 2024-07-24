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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24 июля: в Каландии взорван дом террориста

время публикации: 24 июля 2024 г., 08:18 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 08:25
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24 июля: в Каландии взорван дом террориста
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 июля действовали в Туль-Кареме и около Туль-Карема, около Шхема (в Бурке), в Тубасе, в Калькилии (в районе Ан-Накар), в Хевроне и около Хеврона (в Дуре, Аль-Аррубе), около Бейт-Лехема (в Иртасе, Аль-Хадэре).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

В Каландии (к югу от Рамаллы) военными был взорван дом террориста Мухаммада Манасры, 29 февраля убившего двух израильтян на въезде в поселок Эли. Во время проведения операции происходили столкновения. Палестинская сторона заявляет о четырех раненых. Израильские военные задержали подозреваемого в нападении. Подробней

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 июля.

Пограничная полиция действовала в Кафр-Акабе, на северной окраине Иерусалима. Применялись газовые гранаты.

Израиль
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