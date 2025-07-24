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Израиль

ЦАХАЛ: двое метателей "коктейлей Молотова" ликвидированы возле Аль-Хадара

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 июля 2025 г., 00:05 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 00:05
ЦАХАЛ: двое метателей "коктейлей Молотова" ликвидированы возле Аль-Хадара
Yossi Zamir / Flash90

Возле деревни Аль-Хадар, к югу от Бейт-Лехема, двое палестинцев бросали бутылки с зажигательной смесью в израильские автомобили.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные открыли огонь по нападавшим и ликвидировали их.

В результате инцидента никто из израильских военнослужащих не пострадал.

Израиль
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