ЦАХАЛ: двое метателей "коктейлей Молотова" ликвидированы возле Аль-Хадара

Возле деревни Аль-Хадар, к югу от Бейт-Лехема, двое палестинцев бросали бутылки с зажигательной смесью в израильские автомобили.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные открыли огонь по нападавшим и ликвидировали их.

В результате инцидента никто из израильских военнослужащих не пострадал.