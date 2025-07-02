Задержаны четверо террористов, бросавших "коктейли Молотова" возле поселка Эфрат

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что бойцы 5032-го резервного батальона бригады "Эцион" задержали в деревне Аль-Хадар четырех подозреваемых в терроре.

По данным полиции Иудеи и Самарии, задержанные 9 июня атаковали с помощью "коктейлей Молотова" машины с израильскими номерами на трассе возле поселения Эфрат.

Кроме того, в ночь на 2 июля были задержаны четверо жителей деревни Байт-Ула по подозрению в террористической деятельности, возле Бейт-Лехема было конфисковано несколько единиц оружия.