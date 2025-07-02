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Израиль

Задержаны четверо террористов, бросавших "коктейли Молотова" возле поселка Эфрат

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 июля 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 17:36
Задержаны четверо террористов, бросавших "коктейли Молотова" возле поселка Эфрат
Nasser Ishtayeh/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что бойцы 5032-го резервного батальона бригады "Эцион" задержали в деревне Аль-Хадар четырех подозреваемых в терроре.

По данным полиции Иудеи и Самарии, задержанные 9 июня атаковали с помощью "коктейлей Молотова" машины с израильскими номерами на трассе возле поселения Эфрат.

Кроме того, в ночь на 2 июля были задержаны четверо жителей деревни Байт-Ула по подозрению в террористической деятельности, возле Бейт-Лехема было конфисковано несколько единиц оружия.

Израиль
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