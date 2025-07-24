ЦАХАЛ: в Хан-Юнисе ликвидирован боевик ХАМАСа, отвечавший за контрабанду оружия

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Хан-Юниса силы ВВС по наводке разведки ликвидировали боевика ХАМАСа Мухаммада аль-Амура, отвечавшего за контрабанду оружия. Операция была проведена с применением беспилотника.

Аль-Амур отвечал за работу грузового терминала на КПП "Рафиах" и на протяжении многих лет занимался контрабандой оружия и военного снаряжения в сектор Газы. Он играл ключевую роль в снабжении боевого крыла ХАМАСа и укреплении его боевых возможностей.