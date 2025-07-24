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Израиль

ЦАХАЛ: в Хан-Юнисе ликвидирован боевик ХАМАСа, отвечавший за контрабанду оружия

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 июля 2025 г., 19:02 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 19:02
ЦАХАЛ: в Хан-Юнисе ликвидирован боевик ХАМАСа, отвечавший за контрабанду оружия
AP Photo/Hassan Ammar

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Хан-Юниса силы ВВС по наводке разведки ликвидировали боевика ХАМАСа Мухаммада аль-Амура, отвечавшего за контрабанду оружия. Операция была проведена с применением беспилотника.

Аль-Амур отвечал за работу грузового терминала на КПП "Рафиах" и на протяжении многих лет занимался контрабандой оружия и военного снаряжения в сектор Газы. Он играл ключевую роль в снабжении боевого крыла ХАМАСа и укреплении его боевых возможностей.

Израиль
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