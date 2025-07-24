ЦАХАЛ: самолеты ВВС уничтожили склады с оружием и ракетные установки на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана. Целями атаки были склады с оружием и установки для запуска ракет.

"Наличие оружия и активность "Хизбаллы" в этом районе являются нарушением договоренностей между Израилем и правительством Ливана", – подчеркивается в сообщении.

ЦАХАЛ также подтвердил ликвидацию боевика "Хизбаллы" в районе деревни Айта аш-Шааб. Террорист был ликвидирован при помощи беспилотника.