Полиция разогнала антивоенный митинг в Хайфе, не менее пяти человек задержаны

Десятки жителей Хайфы, арабы и евреи, приняли участие в антивоенном митинге, требуя прекращения боевых действий в секторе Газы. Полиция объявила митинг незаконным, а когда его участники отказались разойтись, начала применять силу.

Сайт "Гаарец" пишет, что полицейские вырывали из рук демонстрантов их плакаты и разрывала их.

По данным издания, не менее пяти демонстрантов были задержаны полицией по подозрению в нарушении общественного порядка.