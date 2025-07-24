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Израиль

Полиция разогнала антивоенный митинг в Хайфе, не менее пяти человек задержаны

Война с ХАМАСом
Акции протеста
Хайфа
время публикации: 24 июля 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 19:35
Полиция разогнала антивоенный митинг в Хайфе, не менее пяти человек задержаны

Десятки жителей Хайфы, арабы и евреи, приняли участие в антивоенном митинге, требуя прекращения боевых действий в секторе Газы. Полиция объявила митинг незаконным, а когда его участники отказались разойтись, начала применять силу.

Сайт "Гаарец" пишет, что полицейские вырывали из рук демонстрантов их плакаты и разрывала их.

По данным издания, не менее пяти демонстрантов были задержаны полицией по подозрению в нарушении общественного порядка.

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