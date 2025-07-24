Террористы обстреляли пункт раздачи помощи на юге Газы

ХАМАС и другие террористические организации продолжают попытки помешать работе комплексов распределения гуманитарной помощи. 23 июля был зафиксирован пуск ракеты в сторону такого пункта в Рафиахе, на юге сектора Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Ракета была запущена из района Хан-Юниса и упала примерно в 250 метрах от пункта распределения помощи, около "оси Мораг".

ЦАХАЛ также уведомляет, что, несмотря на обстрел, пункт раздачи помощи открылся 24 июля, и десятки тысяч еженедельных продуктовых наборов были розданы нуждающимся семьям.

Отметим, что ХАМАС ежедневно обвиняет ЦАХАЛ в обстрелах и гибели людей, ожидающих получения помощи в секторе Газы.