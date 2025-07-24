В центре Израиля рабочий потерял сознание от теплового удара, он в тяжелом состоянии

Около полудня 24 июля на фабрике в промышленной зоне Нир-Цви (около 44-й трассы) рабочий, мужчина 42 лет, потерял сознание.

Пострадавшего – с признаками теплового удара – доставили в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Якове, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА).

Состояние пострадавшего тяжелое и нестабильное. Его жизнь находится под угрозой.

МАДА призывает граждан, особенно в жаркие дни, находиться в тени или в кондиционируемых помещениях, пить много воды и по возможности избегать напряженной деятельности в жару.