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Израиль

В центре Израиля рабочий потерял сознание от теплового удара, он в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 24 июля 2025 г., 13:28 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 13:28
В центре Израиля рабочий потерял сознание от теплового удара, он в тяжелом состоянии
Flash90

Около полудня 24 июля на фабрике в промышленной зоне Нир-Цви (около 44-й трассы) рабочий, мужчина 42 лет, потерял сознание.

Пострадавшего – с признаками теплового удара – доставили в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Якове, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА).

Состояние пострадавшего тяжелое и нестабильное. Его жизнь находится под угрозой.

МАДА призывает граждан, особенно в жаркие дни, находиться в тени или в кондиционируемых помещениях, пить много воды и по возможности избегать напряженной деятельности в жару.

Израиль
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