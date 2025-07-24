В Шхеме задержаны двое разыскиваемых террористов
время публикации: 24 июля 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 11:59
В ночь на 24 июля в Шхеме были задержаны двое разыскиваемых террористов, один из которых был связан с группировкой "Львиное логово".
Операции были проведены бойцами пограничного спецназа ("пседоарабами") и бригады "Шомрон".
Установлено, что боевик "Львиного логова" около двух лет назад сумел сбежать из-под стражи.
В ходе проведенных операций пострадавших среди израильских бойцов не было.