В Шхеме задержаны двое разыскиваемых террористов

В ночь на 24 июля в Шхеме были задержаны двое разыскиваемых террористов, один из которых был связан с группировкой "Львиное логово".

Операции были проведены бойцами пограничного спецназа ("пседоарабами") и бригады "Шомрон".

Установлено, что боевик "Львиного логова" около двух лет назад сумел сбежать из-под стражи.

В ходе проведенных операций пострадавших среди израильских бойцов не было.