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Израиль

В Шхеме задержаны двое разыскиваемых террористов

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 24 июля 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 11:59
В Шхеме задержаны двое разыскиваемых террористов
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 24 июля в Шхеме были задержаны двое разыскиваемых террористов, один из которых был связан с группировкой "Львиное логово".

Операции были проведены бойцами пограничного спецназа ("пседоарабами") и бригады "Шомрон".

Установлено, что боевик "Львиного логова" около двух лет назад сумел сбежать из-под стражи.

В ходе проведенных операций пострадавших среди израильских бойцов не было.

Израиль
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