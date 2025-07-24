Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 24 июля, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. На побережье душно и влажно. Малооблачно.

В Иерусалиме – 25-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-42, в Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне – 26-36, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 22-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-36, на Голанских высотах – 23-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений, жарко. В субботу-понедельник температура повысится, будет очень жарко. Во вторник-среду жара спадет.