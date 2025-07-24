ХАМАС передал ответ на предложение о прекращении огня в Газе. Противоречивые данные

Организация ХАМАС "представила посредникам свой ответ и ответ палестинских фракций на предложение о прекращении огня" в Газе, сообщают каналы ХАМАСа. Ранее об этом сообщало агентство Reuters.

Израильская сторона подтвердила, что ответ ХАМАСа был представлен посредникам.

24 июля ожидается, что специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером и эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Встреча состоится на итальянском острове Сардиния.

В то же время издание The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники пишет: "Посредники по сделке о прекращении огня в обмен на заложников отказались сообщить ответ ХАМАСа на предложенную Израилем сделку, заявив, что это несерьезный ответ".

По словам источников, посредники предложили ХАМАСу пересмотреть позицию и вернуться к переговорам "с серьезным ответом".

В то же время саудовский канал "Аль-Хадат" заявляет, что представленный ХАМАСом ответ был "положительным", не раскрывая деталей.

Ранее телеканал "Аль-Хадат" утверждал, что переданный посредникам документ содержит в себе требование "отвести израильские войска на 1,2 км от Филадельфийского коридора" на юге Газы. Кроме того, ХАМАС настаивает на том, чтобы "часть гуманитарной помощи, ввозимой в анклав, была доставлена туда посредством ООН и его агентств" и не распределялась бы при участии Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF).