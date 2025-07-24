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Израиль

К розыску террориста, совершившего наезд возле Кфар-Йоны, привлечены группы быстрого реагирования

Теракт
Полиция
время публикации: 24 июля 2025 г., 21:09 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 21:09
К розыску террориста, совершившего наезд возле Кфар-Йоны, привлечены группы быстрого реагирования
Tal Gal/Flash90

Пресс-служба полиции сообщила, что к поиску террориста, совершившего наезд на людей на автобусной остановке на 57-й трассе, привлечены группы быстрого реагирования поселков, находящихся в этом районе. Приказ о привлечении добровольцев был отдан начальником полиции Центрального округа полиции Яиром Хецрони.

Группы быстрого реагирования также участвуют в охране населенных пунктов, находящихся рядом с местом теракта.

В общей сложности, в операции участвуют более 350 добровольцев из округа А-Шарон и центрального подразделения пограничной полиции (МАГАВ).

Ранее полиция опубликовала фотографию 27-летнего жителя Тайбе Аркана Халеда, подозреваемого в совершении теракта.

Утром 24 июля, в 9:25, поступили первые сообщения о наезде автомобиля на людей на автобусной остановке на 57-й трассе, в районе перекрестка Бейт-Лид, недалеко от Кфар-Йоны. Сообщалось о множестве пострадавших.

В результате наезда пострадали 11 человек, в том числе девять военнослужащих ЦАХАЛа, находившихся на остановке.

Израиль
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Автомобильный теракт на 57-й трассе, есть пострадавшие