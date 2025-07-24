Что стоит за увольнением Юлия Эдельштейна? Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

Отставка Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии по иностранным делам и обороне стала неожиданным поворотом в израильской политике. Это решение, принятое Биньямином Нетаньягу, связано с попытками сохранить коалицию и избежать досрочных выборов. Чтобы продвигать закон о призыве, необходимый для стабилизации отношений с ультраортодоксальными партиями, премьеру потребовался более лояльный глава комиссии – им стал Боаз Бисмут.

Эта перестановка должна была способствовать принятию закона о призыве, но политические и судебные барьеры, вероятно, затормозят этот процесс.

Также мы поговорим о моральных границах публичных заявлений политиков: стоит ли говорить правду, даже если она шокирует общество, как это сделала министр Орит Струк в интервью о заложниках.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".