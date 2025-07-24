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Израиль

Условия для купания на пляжах Израиля: жарко, медуз почти нет

Погода
Пляжи
время публикации: 24 июля 2025 г., 06:35 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 06:35
Условия для купания на пляжах Израиля: жарко, медуз почти нет
Фото NEWSru.co.il

В эти выходные на пляжах будет много отдыхающих: жарко, вода очень теплая. "Сезон медуз" закончился, около восточного побережья Средиземного моря медузы сейчас встречаются редко.

В четверг-субботу, 24-26 июля, в Израиле температура будет выше среднесезонной.

На побережье Средиземного моря днем – 31-32 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 29-30 градусов. Высота волн – до 1 м, временами возможно более значительное волнение.

В Эйлате днем – 42-44 градуса. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 28 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 36-39 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – 29 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 40-43 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – более 30 градусов.

Израиль
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