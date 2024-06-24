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Израиль

В Старом городе Акко убит мужчина

время публикации: 24 июня 2024 г., 00:17 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 00:17
В Старом городе Акко убит мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В госпитальерском квартале Акко, недалеко от Рыцарских залов, в результате стрельбы был тяжело ранен мужчина примерно 30 лет.

Раненый был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, мужчина умер от ран.

Полиция расследует обстоятельства убийства.

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