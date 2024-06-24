В Старом городе Акко убит мужчина

В госпитальерском квартале Акко, недалеко от Рыцарских залов, в результате стрельбы был тяжело ранен мужчина примерно 30 лет.

Раненый был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, мужчина умер от ран.

Полиция расследует обстоятельства убийства.